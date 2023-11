Pinarangalan ng Philippine Embassy ang 83 Pinoy na itinalaga ng Santo Papa sa matataas na posisyon sa Vatican sa pangunguna ni Cardinal Luis Antonio Tagle.

Pinamunuan ni Ambassador Myla Grace Ragenia Macahilig ang pagkilala sa 83 Pilipino sa isang seremo-nya na ginanap sa Pontifical Patristic Institute Augustinianum Hall sa labas ng St. Peter’s Square noong Nobyembre 3, 2023.

Sa ilalim ng temang Filipiniana, dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng mga Pilipinong pari at mga sikat na religious men and women sa lipunan ilang araw bago ang pagtatapos ng 2023 Synod of Bish-ops.

Kabilang sa mga kinilala ng Embahada ng Pilipinas sa Vatican sina Fr. Teodoro Kalaw, superior general ng Adorno Fathers o Order of Clerics Regular Minor; Sr. Marife Mendoza, superior general ng Daugh-ters of Our Lady of the Sacred Heart; Br. Armin Luistro, superior general ng Brothers of Christian Schools o La Salle Brothers; Fr. Jesus Dajac, ng Clerical Congregation of the Missionaries of Faith; at Fr. Gerard Francisco Timoner III, master ng Order of Preachers o Dominican Order.

Pinarangalan din ng embahada ang kongregasyon ng mga Pilipinong pari sa pamumuna ni Cardinal Tagle gayundin sina Monsignor Ericson Tiu at Erwin Jose Balagapo, Msgr. Jan Limchua mula sa Secre-ta­riat of State, Fr. Stefano Canito mula sa Dicastery for Consecrated Life at Sr. Arlyn Gotoman mula sa Dicastery for the Causes of Saints

Ayon kay Macahilig, 49 sa mga awardee ang personal na tumanggap ng kanilang plake ng pagkilala.

Kabilang dito ang 14 Filipino vicar mula sa iba’t ibang kongregasyon na nakabase sa Rome kasama ang 42 miyembro ng general council, pitong general secretary o general assistant at pitong general treasurer o oeconomi.

Hindi rin kinaligtaang kilalanin ang mga Filipinong opisyal ng Pontificio Collegio Filippino, ang kole-hiyo ng mga paring Pinoy na nag-aaral sa Rome na sina Fr. Gregory Ramon Gaston, rector at Fr. An-drew Recepcion, spiritual director.

“Numbers-wise, it is a very strong voice of the Filipino Catholic community here in Rome. As you take on your tasks in your communities, you also carry with you the flag of the Philippines,” ani Maca-hilig.