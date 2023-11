Buo ang paniniwala ni Vice President Sara Duterte na pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kabila ng umano’y lamat sa kanilang koalisyong UniTeam.

“I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr.,” wika ni Duterte sa interview ng mga reporter nitong Linggo.

Sa kabila nito, sinabi ng bise presidente na masusi nilang inaalam ang katotohanan sa ulat na balak siyang sampahan ng impeachment sa Kamara de Representantes.

“We are currently doing our due diligence about this one and we will release a comment [at the] appropriate time,” ani Duterte.

Mariin namang itinanggi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na may nilulutong impeachment laban kay Duterte.

“I’m not aware of anything… nothing filed, no news of that,” wika ni Romualdez sa interview ng mga reporter sa San Francisco, California

Naunang sinabi ni Speaker Romualdez na buo pa rin ang UniTeam sa kabila ng pagtanggal kay dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo at Davao City Rep. Isidro Ungab bilang mga D¬puty Speaker ng Kamara de Representantes.

Sina Arroyo at Ungab na kilalang sanggang-dikit ng mga Duterte, ay hindi pumirma sa isang resolusyon para suportahan ang liderato ni Romualdez matapos kastiguhin ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang Kongreso bilang pinakabulok na ins¬titusyon sa bansa.

Nagsimula ang galit ni dating Pangulong Duterte nang tanggalin ng Kongreso ang P650 milyong confi-dential fund ni Vice President Duterte.