Nicaragua’s Sheynnis Palacios bagong Miss Universe 

Gumawa ng kasaysayan si Sheynnis Palacios bilang first ever Miss Universe mula sa bansang Nicaragua.

Tinalo ng 20-year old Nicaraguan beauty ang mahigit 80 candidates mula sa iba’t ibang bansa sa 72nd Miss Universe na ginanap sa bansang El Salvador.

Bago pa magsimula ang kompetisyon ng Miss Universe ay si Sheynnis na ang early favorite ng mga pageant fans na manalo.

Frontrunner nga raw si Sheynnis dahil sa bonggang performance niya sa Miss Universe Nicaragua 2023 at dahil din sa maamo at napakaganda niyang mukha.

Hindi ito ang unang international pageant ni Sheynnis dahil ni-represent din niya ang Nicaragua sa Miss World 2021 kung saan naging bahagi siya ng Top 40.

Todo palakpakan ang audience sa Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda sa San Salvador, El Salvador sa naging sagot ni Sheynnis sa final interview round.

Ang final last question na tinanong sa Top 3 candidates ay, “If you could live one year in another woman’s shoes, who would you choose and why?”

“I would choose Mary Wollstonecraft because she opened the gap and gave an opportunity to many women. And what I would do, I would want the income gap to open up so that women could work in an area that they choose to work in because there are no limitations for women; that was in 1750. Now, in 2023, we are making history,” ang winning answer ni Sheynnis.

Nakuha ni Miss Thailand Anntonia Porsild ang first runner-up habang si Miss Australia Moraya Wilson naman ang second runner-up.

Bigo namang makapasok ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Dee na umabot lang sa Top 5.

Samantala, bilang reigning Miss Universe, titira si Sheynnis sa isang bonggang apartment sa New York, USA at sa isang penthouse sa Bangkok, Thailand.

Sa bansang Mexico naman gaganapin ang susunod na Miss Universe pageant.

Bonggels!