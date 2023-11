Monty Montebon, Adamson sa playoffs

ISANG step-back 3-point shot ni Matthew ‘Monty’ Montebon ang naghatid sa Adamson University na muling kahigin ang University of the East, 63-61, at humugot ng playoff sa tiklop ng 86th UAAP Men’s Basketball Tournament 2nd round elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Sumulpot sa kung saan sa nalalabing anim na segundo at buhat sa in-bound play ang Fil-Am guard upang ilunsad ang makatindig-balahibong tirada mula sa gilid at hablutin ang bentahe’t panalo ng Soaring Falcons sa matensyong salpukan.

Bago ang tres na iyon, kinana ni Jack Cruz-Dumont ang isa pang trey upang makuha ng Red Warriors ang 61-60 bentahe sa 6.5 segundo. Muli, si Cruz-Dumont ang pangunahing puntirya sa huling play ng UE. Mula sa in-bound ni Rey Remogat sa kanya sa sideline, sumalto ang una na nagpalundag sa buong bench ng ADU.

Tinapos ng San Marcelino-based hoopstares ang elims sa 7-7 (won-lost), kabaraha ang Ateneo De Manila kaya patayan ang sila ng Blue Eagles sa huling silya ng Final 4 sa Miyerkoles sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay sa ihahayag pang oras.

“I was just in the zone during that play,” bulalas ni rookie guard Montebon. “When I got it, I didn’t know who was behind me. So I just did a step-back corner (three). I thought I missed because I just threw it up and fell down but luckily it went in.”

Gaya ni Montebon, may 16 points din rekado ang 10 rebounds si Ced Manzano samantalang umiskor ng 10 si Vince Magbuhos para sa winning squad.

(Gerard Arce)