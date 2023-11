Miss Thailand naiyak: Michelle ‘di maka-move on

Kahit hindi nakamit ni Anntonia Porsild ang Miss Universe crown ay nagdiwang pa rin ang mga Thai sa first runner-up win ni Miss Thailand.

Proud ang mga Thai sa tagumpay ng pambato nila sa 72nd Miss Universe dahil after 35 years ay nakaabot ulit sa final announcement ang isang Thai candidate.

Kita sa mukha ni Anntonia ang kalungkutan sa naging resulta at after nga na makoronahan si Sheynnis Palacios bilang bagong Miss Universe ay nakita siyang umiiyak.

Ang video ng kanyang pag-iyak ay viral ngayon sa social media.

Sa kanya namang latest post sa social media after ng pageant ay nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya at ginawa raw niya ang lahat para manalo para sa bansang Thailand.

“No words can describe the way I’m feeling right now. I put my all on the stage tonight for Thailand, for everyone who believed in me and was a part of my journey. I’m sorry I couldn’t bring the crown home for us, and I am eternally grateful for all of the love and support I have received throughout this journey. Without your support, I wouldn’t be standing here today.”

Dagdag pa niya, “I hope I can continue to be a guiding light to anyone who has a dream, a dream that they feel is impossible.”

Samantala, viral din ang picture nang pag-comfort sa kanya ni Miss Philippines Michelle Dee habang nakasandal siya rito.

Naging close friends sina Michelle at Anntonia nang magsama sila sa isang activity ng 72nd Miss Universe.

Patok sa netizens ang kanilang friendship at may iba pang nag-ship sa kanilang dalawa dahil open nga si Michelle sa kapwa babae.

Speaking of Michelle, pabiro niyang sinabi sa kanyang broadcast channel na hindi pa siya maka-move on.

“Love and kindness over everything! Mahal ko kayo. Thank you so much for raising our flag with me. Damn!!!! Can’t believe it’s over. ’Di pa ako maka move on. Charot. Everything happens for a reason,” sey niya.

Well, parehas naman sina Anntonia at Michelle na nagbigay pa rin ng karangalan sa kanilang bansa.

Congratulations!

(Byx Almacen)