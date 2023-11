Maraming eskuwelahan sa Metro Manila ang nagpatupad ng online o virtual mode ng klase dahil sa isasagawang jeepney strike ngayong Lunes.

Nauna rito ay pinaubaya ng Department of Education sa mga local government unit ang desisyon kung magsususpinde ng klase sa kanilang nasasakupan.

Inianunsyo naman ng Metropolitan Manila Development Authority na suspendido ang number coding scheme sa Metro Manila dahil posibleng maraming maapektuhang mananakay sa transport strike.

Hinikayat din ni MMDA Chairman Don Artes ang publiko na huwag munang lumabas ng bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas.

“Kaya nag-advice kami: If not that important or can be postponed, ‘wag muna lumabas,” giit ni Artes.

Ipinoprotesta ng transport group Piston ang December 31, 2023 deadline ng PUV modernization program ng Department of Transportation dahil mawawalis daw ang mga traditional jeepney sa programang ito.