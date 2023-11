Maila pinayuhan mga isnaberang batang artista

Suwerte raw si Maila Gumila kina Maricel Soriano at Roderick Paulate. Kasi nga, tuwing bumabalik siya ng Pilipinas, ang dalawang kaibigan ang nakakatrabaho niya.

Noong bumalik daw siya mula Amerika, nakatrabaho agad niya si Maricel sa ‘Dahas’ at ‘Soltera’. At si Roderick ay nakasama rin agad niya sa ‘Engkanto’ noon.

“At lagi kaming nagkikita, kasi nga we’re good friends. Pero, first time ito na magkasama kaming tatlo. Reunion talaga for us,” sabi ni Maila, na kasama nga sa pelikulang ‘In His Mother’s Eyes’ na bida si LA Santos.

Anyway, dedma rin si Maila kung may mga katrabaho siyang mga bata na hindi na siya kilala, o hindi siya pinapansin sa taping, o shooting.

“Well, ganun talaga. I’ve been gone for a long time. And kahit naman may mga teleserye akong ginawa, siyempre you cannot naman expect them na napanood nila.

“Hindi rin siguro nila alam kung artista ba ako, o hindi ba ako artista. Okey lang. It doesn’t bother me,” sabi ni Maila.

Pero payo niya sa mga kabataang artista ngayon, na nangdededma ng mga beterano sa showbiz.

“Ang training kasi namin iba noong araw, kasi kailangan lahat binabati mo, lahat nagbibigay pugay. But in fairness naman, I really haven’t experience it na ganun talaga, na may nang-iisnab, mangilan-ngilan lang.

“Pero sa ‘In His Mother’s Eyes’ lahat ng mga bata dito, mababait talaga. Lahat sila marespeto sa mga veterans. Talagang veterans na kami, nakakaloka,” natatawang sabi ni Maila.

Anyway, unang iniwan ni Maila ang showbiz noong teenager siya, bumalik siya at naging leading lady siya ng maraming action stars, at umalis din siya ulit para mag-aral ng film directing.

Buong pamilya kasi ni Maila ay nasa Amerika na, at siya lang ang nasa Pilipinas.

“’Yung mga kasabayan ko namamayagpag na. Ako every time I come back, parang nag-uumpisa na naman ako,” sabi ni Maila.

Anyway, tomboy ang papel ni Maila sa ‘In His Mother’s Eyes’ at kaibigan niya siyempre sina Roderick at Ogie Diaz.

At nangako nga siya na for good na ang pagbabalik niya sa showbiz.

“Pero babalik pa rin sa States, kasi nandoon nga silang lahat,” sabi na lang ni Maila. (Dondon Sermino)