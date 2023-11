KC mahilig sa ‘di mabango, pero masarap

Aliw ang ‘Empty Condo Tour’ ni KC Concepcion sa YouTube.

Ang ganda ng mga detalye ng unit niya, na ang sarap tirahan, ha!

Pero siyempre, may sikreto rin ang condo niya, na ‘magic door’ nga ang tawag niya.

Magic door, dahil ‘yun nga ang daan para sa daily kitchen. Siyempre, may mga moment daw sa buhay ni KC na natatakam siyang kumain ng mga paborito niyang Pinoy food.

“Siyempre minsan pag nagpiprito tayo ng mga dried fish, sobrang gustong-gusto nating dilis. Favorite ko ang dilis. Siyempre, pag nagprito kayo ng ganun, amoy na amoy.

“Sayang naman ang beautiful finishes ng condo niyo kung ganun ang amoy. And thank God sa developer dahil nag-open sila ng space na walang window frame o glass, open lang siya, kaya puwedeng magprito.

“Dito ako nagpiprito ng mga pagkaing Pinoy na hindi ganun kabango, pero masarap!” sabi ni KC.

Bongga nga ni KC, na alam naman nating nakapunta na sa iba’t ibang panig ng mundo, at nakakain na sa lahat ng mga mamahaling restoran sa Pilipinas at sa iba’t ibang bansa, pero bumabalik pa rin sa paborito niyang tuyo, o dilis.

Anyway, wish ng mga fan na sana ay magpa-dinner party si KC sa bahay na `yon, at guest niya ang mga magulang niya, sina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion.

(Dondon Sermino)