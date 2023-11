Joy Tan, FEU astig sa chess

GINIYAHAN ni National Master Mary Joy Tan ang pagpisak ng Far Eastern University sa University of the Philippines, 3-1 upang masiguro ang kampeonato sa sixth at penultimate round ng 86th UAAP Women’s Chess Championship noong Sabado ng hapon sa FEU Tech Gym sa Morayta, Manila.

Pinagpag ni Season MVP candidate Tan si Precious Ferrer sa board 2 upang ilista ang 17 match points at hawakan ang top spot papasok ng seventh at final round.

Nasa segundo puwesto ang National University sa 15 match pts., pero kahit mawalis ang last round ay mananatiling kampeon na ang Laady Tamaraws na makakakuha ang awtomatikong two match point dahil sa bye.

Wagi rin si Woman NM Mhage Sebastian sa board 3 kontra Jallen Agra habang tinaob ni WNM Bea Mendoza si Geraldine Guyo sa board 4.

Nakaiwas ang UP sa shutout loss nang masilat ni Jerlyn San Diego si WNM Vic Glysen Derotas sa board 1. (Elech Dawa)