John Barba, LPU kopo pabuya

Mga laro sa Martes

(Filoil Ecooil Arena-San Juan)

2 pm – UPHSD vs SSCR

4 pm – LPU vs SBU

Sa angas nina John Barba at Mclaude Guadana, sinakote Lyceum of the Philippines ang ikalawang silya sa Final Four na may twice-to-beat nang muling bambuhin ang Arellano University, 98-86, sa 99th NCAA Seniors Basketball Tournament 2nd round elims rematch Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Arena sa San Juan.

Iniangat ng dalawa ang Pirates sa kambal na panalo tungo sa 13-4 win-loss record overall at kopoin ang isa sa top-two seeds sa pagbuntot sa yapak ng league-leader Mapua University (14-3).

Parehong umiskor sina Barba at Guada ng tig-17 puntos sa pinagsamang 13-of-23 shooting para ibaon sa ilalim ang Chiefs sa 2-15. Nag-ambag pa sina Shawn Umali ng 15 pts., Enoch Valdez ng 11, 15 rebs., 5 asts.

Kinapos naman ang kinayod ni Jade Talampas para sa AU na game-high 20 marker, 9 rebs., tig-2 asts. at steals,at ang saklolong 17 puntos ni Lorenz Capulong at 14 pa ni Danielle Mallari.

(Gerard Arce)