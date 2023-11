Ivan Aska, Beermen sinenglot Bolts

MUNTIK mapakawalan ng San Miguel Beer ang 21-point lead pero naging steady sa dulo para ipreserba ang 93-83 wire-to-wire win laban sa Meralco Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Nakabawi mula sa 117-113 loss sa NLEX ang Beermen tungo sa even 1-1 card sa PBA Commissioner’s Cup elims.

Naputol naman ang two-game winning start ng Bolts at napigil sa 2-1.

Iginapang ng Beerman ang panalo kahit kulang sa tao. Injured pa sina Marcio Lassiter, Jericho Cruz, Vic Manuel at Jeron Teng.

Sumakit ang tuhod ni Terrence Romeo at hindi na bumalik pagkatapos ng halftime. Tumagal ng 12 1/2 minutes ang PBA debut ni SMB rookie Kyt Jimenez, nagsumite ng 2 points, 2 rebounds at 2 steals bago nilabas sa third quarter nang tamaan ng siko sa gawing kanang mata.

Sumakay ang Beer sa 27 points, 13 rebounds ni Ivan Aska, sinalansan ang 11 niya sa final period nang mula 51-30 deficit ay makailang beses lumapit sa anim ang Bolts.

Humarabas ng 17 points, 15 rebounds si June Mar Fajardo, 16 points kay CJ Perez at 10 kay Chris Ross – 7 sa fourth kabilang ang malutong na 3-pointer para iagwat ang SMB 88-81 sa last 2 minutes.

Kalahati sa 34 free throws ng Beer ay niregalo kay Fajardo, 9 ang pumasok. Sa kabila, 6/14 lang sa stripe ang Bolts.

Bumomba ng 22 points si Chris Newsome, 10 sa last period, para giyahan ang Meralco. Nalimitahan sa 15 points mula 6 of 18 shooting si Suleiman Braimoh at may 11 si Raymond Almazan.

Ang iskor

San Miguel Beer 93 – Aska 27, Fajardo 17, Perez 16, Ross 10, Romeo 9, Tautuaa 7, Enciso 5, Jiimenez 2, Bulanadi 0

Meralco 83 – Newsome 22, Braimoh 15, Almazan 11, Hodge 10, Bates 6, Quinto 5, Dario 5, Caram 4, Rios 3, Jackson 2, Pasaol 0.

Quarters: 29-20, 55-43, 66-62, 93-83.

(Vladi Eduarte)