Inaasahang bibilis na ang internet sa bansa sa mga darating na araw sa sandaling ilarga na ang paggamit ng satellite para sa mas mabilis na internet service.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Los Ange-les, Ca¬lifornia.

Ayon sa pangulo, nagkaroon siya ng pagkakataon na malibot ang Space X facility sa Hawthorne, California at nakita niya ang potensiyal ng bansa para sa satellite broadband connectivity para mapahusay ang koneksiyon ng internet sa Pilipinas.

Bukod pa rito aniya ang sinaksihan nitong kasunduan para magkaroon ng satellite communication para lamang sa Pilipinas upang mapahusay ang internet.

Kadalasan aniya ay naririnig na mahina ang intenet sa bansa suba¬lit sa mga darating na araw ay bibilis na dahil sa magandang resulta ng kanyang biyahe sa Amerika partikular sa Asia Pacific Economic (APEC) summit sa San Francisco.

“In the Philippines, sometimes we still hear bout “mahina ‘yong internet”. But in the near future, through these links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will be instead be hearing praise for the speed of our country’s internet connectivity,” anang Pangulo.

Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. si Department of Information and Communications Technology Secre-tary Ivan Uy na asikasuhin kaagad ang mga naselyuhang transaksiyon sa Amerika pagbalik sa Pilipinas.

(Aileen Taliping)