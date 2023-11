Exclusive! Kampo ni Richard umalma sa isyung may babae mister ni Sarah

Controversial si Kazel Kinouchi dahil may ibang pilit siyang inuugnay sa hiwalayan diumano ng mag-asawang Richard Gutierrez, Sarah Lahbati.

Ang mga Marites, Marisol nga kasi ay iniuugnay siya kay Richard dahil nakita raw siyang kasama ng aktor at ng anak nito na si Zion.

Siyempre, agad na umalma si Kazel (na napapanood sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’ ng GMA-7) nang may nang-usisa sa kanya at nagtanong ng, “Is Richard Gutierrez and you in a relationship?”

Malakas ang loob ni Kazel na sumagot ng, “NO!” dahil wala naman talagang katotohanan na babae siya ng mister ni Sarah Lahbati, ‘noh?!

Ang totoo, karelasyon siya ng kaibigan ni Richard at kilala siya mismo ni Sarah.

At bakit nga ba siya kasama nina Richard, Zion?

“Kasama si Kazel dahil kasama rin ‘yung karelasyon niya. Alam mo, Jun, nakakatawa ‘yung mga nakikialam sa sitwasyon ngayon nina Richard at Sarah.

“Akala mo alam na alam nila ang mga nangyayari. Akala mo mga insider kung makapag-report, makapag-comment tungkol sa mag-asawa.

“Kawawa naman si Kazel, pati siya idinadawit,” sabi ng isang taong malapit kay Richard.

Nilinaw rin ng taong kausap namin na ‘yung karelasyon ni Kazel ang nag-drive sa pick-up na sinakyan nina Richard, Zion.

“Sumama si Kazel kasi kasama rin ‘yung karelasyon niya. ‘Yung taong ‘yon ang nag-drive ng pick-up na sinakyan nina Richard at Zion. Nakakatawa naman sila.

“Ni hindi nila nakitang magkadikit sina Richard at Kazel, gumawa na kaagad sila ng istorya. Sana kung may patunay sila na si Richard talaga ang dahilan kaya kasama si Kazel. Bakit hindi nila kinunan ng picture si Kazel na katabi ‘yung karelasyon niya na nag-drive ng pick-up?

“Ang hilig nilang gumawa ng kuwento. ‘Mathematicians’ sila. Mahilig mag-one plus one, mali naman. Hahaha,” natatawang tsika pa ng taong kausap namin.

Tigilan na raw ang pag-iimbento ng kuwentong may babae si Richard dahil mapapahiya lang daw ang mga gumagawa ng isyung ‘yon.

“Saka tigilan nila si Kazel. May karelasyon ‘yung tao, huwag nilang gawan ng istorya,” dagdag pa ng kausap namin.

So ayan, malinaw na, walang relasyon sina Richard at Kazel. Lalong walang babae ang mister ni Sarah, ‘noh?!

‘Yun na!