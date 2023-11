 DeMar DeRozan, Bulls tinoro Heat

BINURA ng Chicago ang 21-point deficit bago pinalamig ang Miami 102-97 Sabado ng gabi at nakalsuhan sa pito ang winning streak ng Heat sa 78th NBA 2023-24 regular season game.

Umiskor ng double digits ang starters ng Bulls (5-9) sa pangunguna ng 23 ni DeMar DeRozan. May 15 points, 8 rebounds si Nikola Vucevic, 14 kay Coby White at 13 si Zach LaVine.

Naiwan ang Bulls 22-1 sa first quarter, nagsimula na silang i-boo ng sariling home crowd sa United Center. Sablay ang unang 10 tira ng home team bago pumasok ang runner ni LaVine kulang 5 minutes pa sa period.

“It was 20-1 right?” puna ni Chicago coach Billy Donovan, ipinunto ang 16 for 45 shooting sa 3s ng team na pumaypay sa comeback. “There’s nothing good going on when that’s happening.”

Binitbit ng 25 points ni Jimmy Butler ang Heat (8-5) na hindi nabaklas sa unahan hanggang sa final minute. Umayuda ng 24 points, 10 rebounds si Bam Adebayo at 17 markers kay Duncan Robinson.

Sa 3-pointer ni Alex Caruso sa harap ng Miami bench 51 seconds na lang ay hinawakan ng Bulls ang unang lead 97-94. Itinabla ng step-back 3 ni Butler, sinagot ng jumper ni DeRozan bago niya sinelyuhan ng tatlong free throws ang panalo.

(Vladi Eduarte)