Inungkat ni Senator Raffy Tulfo ang paulit-u¬lit na pagbili ng Bureau of Customs (BOC) ng mababang kalidad ng mobile X-ray equipment mula China kahit mataas ang presyo ng bawat unit at may overpriced na maintenance cost.

Sa deliberasyon sa Senado ukol sa panukalang 2024 budget ng BOC Biyernes, Nobyembre 17, 2023 ay inusisa ni Tulfo ang mga opisyal ng BOC kung bakit sa China bumili ng mga X-ray machine kaysa sa US o ibang bansa na mas mura at maganda ang kali-dad.

Tinutukoy ng senador ang P7.953 bilyong bina¬yad ng Pilipinas sa Chinese firm Nuctech Co. Ltd. para sa 30-unit ng mobile X-ray equipment sa pamamagitan ng loan agreement sa Chinese government.

Kahit sinita ng Commission on Audit ang nasabing pagbili dahil sa pagiging “exorbitantly overpriced” ng P4.215 bilyon noong 2016 binili pa rin ng BOC ang parehong modelo noong 2020.

Higit pa rito, binigyang-diin ni Tulfo na ang BOC ay nagbabayad ng humigit-kumulang P700 milyon bawat taon para sa maintenance ng nasabing kagamitan mula sa Nuc¬tech. Hindi pa kasama rito ang pagpapalit ng mga piyesa nito.

Isa pa sa kinuwestiyon ni Tulfo ay ang patuloy na pagbabayad ng BOC para sa maintenance ng mga kagamitan kahit na non-operational. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, sa 26 na makina, 2 ang non-operational at hinihiling pa ng BOC na i-upgrade ito.

Inirekomenda naman ni Tulfo na itapon na ang mga non-operational machine at sa halip ay bumili ng mas murang equipment mula sa mga mapapagkatiwalaang brand mula sa ibang mga bansa tulad ng US.

Isa pang isyu na binanggit ni Tulfo ay ang talamak na smuggling ng mga kalakal at iba pang kontrabando sa pamamagitan ng misdeclaration. Hinimok niya ang BOC na tugunan ang isyung ito, at binanggit bilang halimbawa ang mga mamahaling sasakyan na nakapasok sa bansa nang walang rekord sa Customs.

Sa huli, sinabi ni Tulfo kay Rubio na linisin ang kanyang sariling bakuran para matigil ang smuggling. “Maglinis kayo ng mga tao n’yo diyan sa BOC. ‘Yong mga smuggler, may mga kasabwat o partners mismo na mga empleyado n’yo sa customs kaya laganap pa din ang smuggling,” diin pa niya.