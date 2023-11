Anticipated Mass: Trinoma o SM North?

Bilang isang Katoliko, kasama ako sa nagagalak sa patuloy na pagdami at muling pagbalik ng mga deboto sa pagsimba bilang regular na bahagi ng kanilang lingguhang itinerary, kung saan nga, marami na ring nasanay na magsimba tuwing Sabado ng alas sais ng hapon na tinatawag din na Anticipated Mass.

At dahil nga araw ng Sabado, sinasadya ng ilang mga deboto gaya ko at ng aking pamilya na dumalo sa mga misa sa mga mall dahil pagkatapos ay mag-iikot-ikot para bumili ng mga biglaang kailanganin sa bahay at siyempre maghapunan.

Sa Quezon City, parehong may Anticipated Mass sa magkatapat na Trinoma Mall ng Ayala at ang naging landmark nang SM North EDSA ng mga Sy dahil ginawa na nga itong bahagi ng mga signboard ng mga dyip, bus at UV Express na dumadaan sa lugar.

Sa Trinoma, dalawa ang kanilang Anticipated Mass tuwing Sabado ng hapon, ang una ay inuumpisahan at ginaganap doon sa malaking chapel, sa Mary Mother of Hope Chapel alas 5:30 at susundan ng alas 6:00pm sa mas maliit na Saint Michael the Archangel Chapel sa bahagi ng garden area ng mall.

Sinasabayan din ito ng SM North, kung saan, ang misa ay idinadaos sa Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel sa The Block, pinakabagong gusali ng naturang mall.

Parehong madalas naming masimbahan ang Saint Michael the Achangel Chapel at ang Our Lady of the Most Holy Rosary pero sa aking pakiramdam, parang mas ‘solved’ ang aking spiritual cravings kapag sa Trinoma kami nagsisimba.

Napakasimple lamang ang dahilan kung bakit.

Klaro at buong-buong at malinaw kasi ang audio quality ng sound system na ginagamit sa dalawang nabanggit na chapels na matatagpuan sa Trinoma samantalang sa SM the Block, kailangan pa talaga ang matinding konsentrasyon at kung puwede ay sa mismong harap ka ng altar pumuwesto para maintindihan ang mga pangungusap na binibitawan ng pari sa ginagawang pagmimisa.

Sa isang mayamang angkan na kagaya ng mga Sy, hindi naman siguro nila mararamdaman kung mag-invest sila sa pag-upgrade ng sound system sa Our Lady of the Most Holy Rosary para mas maging makabuluhan at tumanim talaga ang mga Aral ng Diyos na ibinabahagi ng mga pari na nagmimisa sa simbahan na ‘yan.

Ano pa ang saysay ng pagbibitaw ng mga pari ng mga seryosong payo at gabay batay sa Banal na Bibliya kung hindi naman maayos ang sound system na dapat ay tumutulong sa kanila para maihatid ito sa buhay ispirituwal ng mga dumadalo sa misa.

Sana ay makarating ito sa mga Sy.