Alex Eala amoy korona

LUMAPIT si Alexandra ‘Alex’ Eala sa ikatlong propesyonal na korona sa pagtuntong sa finals ng International Tennis Federation W40 Kyotec Open sa sorpresang pagdispatsa kay homebet Anna-Lena Friedsam, 7-5, 4-6, 6-2 nitong Sabado (Linggo sa Maynila) sa Petange Club sa Luxembourg, Germany.

Sinangkalan ng 18-anyos na Globe Ambassador at seeded No.9 Pinay netter ang epektibong taktika sa unang set upang bulagain ang 29 na taong German na dating world number 45, ngayo’y No. 114 at seeded No.4 sa dalawang oras at 30 minutong salpukan.

Sunod kay reigning World No. 204 Eala ang seeded No. 3 na si Oceane Dodin ng France, na naunang sinipa si Hanne Vandewinkel ng Belgium sa isa pang Final 4 match, 6-1, 6-3.

Asinta ng 27-taong-gulang na world No. 101 Frenchwoman ang ikalima niyang kampeonato ngayong taon.

Pa-semis, sinibak ni Eala sa quarters si Jasmijn Gimbrere ng Netherlands, 6-3, 6-2, sa Round of 16 si Johane Svendsen ng Denmark, 6-3, 6-1, at sa Round of 32 ang Aleman na si Angelina Wirges, 6-3, 6-2.

Umabot naman si Eala hanggang semis ng women’s doubles dito kasangga si Zeynep Sonmez ng Turkey.

(Lito Oredo)