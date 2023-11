Nagdesisyon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) na ibalik ang nawalang benepisyo ng may 761,140 pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P) na pumasa sa isinagawa reassessment ng ahensiya.

Isiniwalat ni House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan ibibigay ng DSWD ang benepisyo ng mga nakapasa sa reassessment simula sa Nobyembre 30. Ang hindi naibigay na benepisyo ay mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon.

Umabot sa kabuuang 1,158,249 pamilya ang natukoy na “non-poor” sa Listahanan 3 kaya tinigil ang pagbibigay ng ayuda. Gayunman, isinailalim sa reassessment ng DSWD upang malaman kung dapat pa silang manatili sa 4Ps program.

Matapos ang reassessment, sinabi ng DSWD na 761,140 pamilya ang nasa “subsistence” o “survival” level” at 339,660 ang nasa “self-sufficient” level na.

(Billy Begas)