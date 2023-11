1 Malaysian, 11 Pinoy pa arestado sa ‘GCash account for rent’ modus

SWAK sa kulungan ang ang isang Malaysian at 11 Pinoy dahil umano sa ilegal na pagpaparenta ng mga sim card na may beripikadong GCash account sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila.

Kabilang sa mga ina­resto sina Lau Wen Xiang, Malaysian national; at mga Filipino na sina Aldwin Villena Cañon, RJ Vincent Abdulhamid, Alkhaizar Sahali Jambiran, Rayan Panayam Apostol, Aira May Sahali Jambiran, Sherwin Dave Cahanap Cruz, Kier John Salazar Parong, Jasper Philander Viscayno, Datu Jonathan Tasil Mama, Jonalou Tayomora Salazar at Almoner Ladjahali Ladja.

Dinakip ang mga ito ng National Bureau of Investigation-Anti-Organized and Transnational Crime Division (NBI-AOTCD) sa serye ng ope­rasyon sa Maynila, Quezon City at Parañaque noong Nobyembre 9 hanggang 10 dahil sa mga kasong paglabag sa Republic Act 8484 o Access Devices Act of 1998; Cybercrime Prevention Act of 2012 at R.A. 11934 o SIM Card Registration Act of 2020.

Nag-ugat ang ope­rasyon laban sa mga suspek sa natanggap na impormasyon ng NBI na may mga indibidwal sa isang Facebook page ang naghahanap ng mga GCash account holder na may beripikadong account status at may wallet limit na hanggang P500,000 na handang magparenta ng kanilang account.

Isiniwalat ng impormante na gagamitin ito bilang casino loader.

Ayon dito, aalukin ang mga may-ari ng SIM card ng P2,000 at tig-P2,000 pa para sa mga susunod na buwan bilang rental fee sa kanilang account.

Nakumpiska ng NBI sa mga suspek ang 13 unit ng desktop computer, 40 pirasong GSM modem/text blaster, 57 mobile phones, 1 unit ng laptop, monitor at tinatayang 50,000 piraso ng SIM card.

