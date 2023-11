Wala nang ilangan: Sharon, Gabby matindi yakapan sa Cebu

Ang dami talagang nagmamahal at sumusuporta sa tambalan nina Megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, ha!

Sold out ang Cebu leg ng ‘Dear Heart’, ang reunion concert ng ShaGab na naganap sa NUSTAR Resort & Casino.

Kahit na 3rd show na nila ito ay punong-puno pa rin ang venue at ang dami pa ring naghahanap ng tickets. Aba, pati rooms sa NUSTAR ay fully booked din.

Hindi naman nadismaya ang mga nanonood dahil nagpaulan ng kilig ang ShaGab love team.

Akala mo nga bagong kasal sina Sharon at Gabby dahil nag-glass-clinking pa ang audience para mag-request na maghalikan silang dalawa.

“Alam ko mahal ang tickets, pero abuso ’yan ha,” pabirong sagot ni Sharon sa mga nag-clink ng glass.

Pero hindi tumigil ang audience at after ng ilang performance ay muli silang nag-glass-clinking.

“Alam mo ang baso na ‘yan hindi ko talaga palalagpasin,” sey ni Gabby na nakaharap kay Sharon.

Lalo pang pinakilig nilang dalawa ang audience nang kunwari silang maghalikan.

Paglilinaw naman ni Gabby, “Hindi puwedeng mangyari ’yan. Never po, sasabihin ko sa inyo, never ko pa po siyang nahahalikan.

“Iiwasan natin ‘yan, as much as possible,” sey ni Gabby.

“Tumigil ka, in love ka pa sa akin,” sagot naman ni Sharon na talagang nagpahiyaw sa audience.

Highlight ng concert ang pagkanta ni Gabby ng kantang ‘’Di Na Natuto’ ni Gary Valenciano.

Nang kantahin na kasi ni Gabby ang lyrics ng ‘’Di Na Natuto’ na, “Yakapin mong minsan ay muling magbabalik sa ’yo,” ay matagal na niyakap siya ni Sharon at hinalikan pa ng Megastar ang pisngi ng ex-husband.

Tuwang-tuwa nga ang fans sa pagiging close at sweet nina Sharon at Gabby sa concert dahil okey na nga sila at wala na silang ilangan.

Congratulations Sharon at Gabby sa successful three shows ng ‘Dear Heart’.

Bonggels!