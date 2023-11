Vivoree gustong pasampal para sumikat

Nanghihinayang ang Kapamilya young actress-singer na si Vivoree dahil kahit kasama niya sa ‘In His Mother’s Eyes’ si Maricel Soriano ay wala pala siyang matinding eksena sa hinahangaang aktres.

Although masaya pa rin siya dahil nasa bucket list daw niya ang makasama niya sa pelikula at maka-eksena ang Diamond Star.

Kabadong-kabado nga raw siya noong kinunan ang scene niya with Marya. Big scene raw ito kaya marami silang kasama sa eksenang ‘yon.

Puring-puri ni Vivoree ang award-winning actress na sobrang maalaga raw sa mga baguhang tulad niya.

Wish nga ni Vivoree na muling makasama si Maricel at sana raw ay masampal din siya ng Diamond Star sa isang matinding eksena.

Kaloka, ha! Naging trend na sa showbiz na masasabing made na ang isang artista kung dumapo na sa mukha nila ang mala-porselana pero mabigat na palad ni Marya.

Inamin ni Vivoree na super bet din niya ang hit comedy films ng premyadong aktres noong 80s and 90s. Hilig niya raw niya itong panoorin sa YouTube noong bagets pa siya.

Ang movie nina Maricel at Vivoree, kasama sina Roderick Paulate at LA Santos na ‘In His Mother’s Eyes’ ay mapapanood sa mga sinehan starting November 29. (Ogie Narvaez Rodriguez)