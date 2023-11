Tony Bishop makakalasap ng ‘Manila Clasico’

Mga laro Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – Meralco vs SMB

6:15pm – Ginebra vs Meralco

HINDI pa nakukuha ng Ginebra ang tamang timpla at tibay ng tuhod, mapapasabak na agad laban sa mahigpit na karibal na Magnolia.

Second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum ang Manila Clasico sa PBA Commissioner’s Cup.

Mabagal ang umpisa ng unang laro sa torneo ng Gin Kings nitong Biyernes laban sa Converge, katunayan ay sina Christian Standhardinger (17) at import Tony Bishop (8) lang ang umiskor sa first quarter.

Pagbalik mula sa break, dating gawi na ang defending champions at kumalas sa second half para itakbo ang 100-86 win.

“We didn’t know how sharp we would be coming into our first game,” lahad ni coach Tim Cone. “Now we have a quick turnaround and have to go after the undefeated for a long, long, time, the Magnolia team.”

Kinakapa pa ng Gins ang chemistry sa mga bagong dating na sina Maverick Ahanmisi at Bishop, kahalili ni resident import Justin Brownlee. Kahit nakapikit, alam na nila ang estilo ni Brownlee.

“We’ve been so used to Justin for so many years in his style of play,” dagdag ni Cone. “Tony is a different type of player. He’s more of, you know, inside, midrange, more of a power guy. His arms are so long in getting in the passing lane.”

Kung nag-aamuyan ang Gins, swabe ang Magnolia na naka-14 straight wins na sapul noong PBA On Tour. Pangatlong sunod na ‘W’ nila sa torneo ang dambuhalang 112-74 victory kontra NorthPort kamakalawa din.

Swabe ang galawan ng locals tulad nina Mark Barroca, Jio Jalalon, Paul Lee, James Laput, Ian Sangalang suporta kay import Tyler Bey.

(Vladi Eduarte)