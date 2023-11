Tama ang prediksiyon! Pido Jarencio, Growling Tigers sinakmal pangalawang panalo

Mga laro Linggo:

(SM MOA Arena)

2:00pm – AdU vs UE

4:00pm – UP vs NU

NAGKATOTOO ang birong prediksiyon ni Santo Tomas Growling Tigers head coach Pido Jarencio nang tapusin ng koponan ang liga sa dalawang panalo nang pataubin sa ikalawang pagkakataon ang Far Eastern University Tamaraws, 57-53, Sabado, sa Araneta Coliseum sa unang sultada ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball competiiton.

Gayunpaman, hindi maitatanggi ng returning chief tactician, matapos dalhin sa kampeonato ang Espana-based ball club noong 2006, ang nakakdismayang season sa pagtatapos sa 2-12 kartada sa pinaka-ilalim ng team standings sa ikalawang sunod na taon.

“Disappointing season for us. Dalawa lang iyung pinanalo. I take full responsibility. I disappointed the UST community, humihingi ako ng pasensiya sa kanila but for sure we’ll be better next year,” pahayag ni Jarencio, na nagbalik sa koponan matapos ang 10 taon.

Bumitaw ng 3-of-8 sa tres si Migs Pangilinan para sa kabuuang 10 puntos, kasama ang limang rebounds, tatlong assists at dalawang steals. a

Nnguna naman sa iskoring si Christian Manaytay sa 12 points, kasahig ang siyam na boards at tig-isang block at steal sa 5-of-8 shooting upang masundan ang 68-62 panalo kontra FEU noong Oktubre 22.

Nag-ambag rin para sa Growling Tigers sina Nic Cabanero sa walong puntos, anim na rebounds, dalawang assists at isang steal, gayundin sina Ivanne Calum at Vince Ventulan na may tig-pitong puntos.

(Gerard Arce)