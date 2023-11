Walang kanselasyon ng klase kahit may nakakasang transport strike simula sa Lunes, ayon sa Department of Education (DepEd).

Sa isang advisory nitong Sabado, binanggit ng DepEd na ipauubaya nila sa mga local government unit (LGU kung mag-susupinde ng klase sa kanilang nasasakupan.

“No cancellation of classes will be issued by the Department of Education,” ayon sa kagawawan.

“Unless local government units announce cancellation and/or suspension of classes in their respective jurisdictions, schools shall hold classes without disruption,” dagdag pa nila.

Nauna rito ay tiniyak na Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Piston) na tuloy ang tatlong araw na nationwide transport strike simula sa Lunes, November 20.

Ipinoprotesta ng Piston ang December 31, 2023 deadline ng PUV modernization program ng Depart-ment of Transportation.