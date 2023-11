Susan, Pen yumabang, kinabubuwisitan ng mga netizen

Sina Pen Medina at Susan Africa ang mga bagong kinabubuwisitan ng mga fan!

Sabi ng mga fan, lumaki na raw ang ulo ng dalawa nang bigla silang yumaman.

Well, sina Pen at Susan ay gumaganap bilang sina Marsing at Nita sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’. At kinabubuwisitan nga sila dahil sa pagbabago ng mga ugali nila.

Kaloka naman kasi na biglang-bigla ay tinaasan nila ang upa ng mga pinaparentahan nilang mga puwesto sa Quiapo.

At dito nga umalma sina Charo Santos (Tindeng) at Cherry Pie Picache (Marites) dahil mas mataas umano ang singil nila kumpara sa dating rate ni Direk Joel Lamangan (Roda).

Sabi nga nina Charo, Cherry Pie, parang wala silang pinagsamahan noon, na dahil yumaman lang ang mga ito ay ‘da who’ na sila. Nag-agree nga ang lahat ng netizen na nabulag na sa pera at naging hambog na nga ang mga karakter nina Pen at Susan. Kanya-kanyang labas nga ng sama ng loob ang mga netizen sa TikTok.

“Grabe Marsing at Nita, kuhang-kuha niyo inis ko.”

“Hays… ang tao talaga pag biglang nakaangat sa buhay, nagbabago.”

“Sana lumagapak din agad sa lupa sina Marsing at Nita. Waiting ang lahat.”

Well, kuhang-kuha naman talaga ang reyalidad ng buhay ng mga ordinaryong naghahanap-buhay, lalo na sa mga nagbebenta sa bangketa.

Abangan kung huhupa ang inis o lalong magwawala sa galit ang mga manonood kina Marsing at Nita? (Dondon Sermino)