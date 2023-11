Agad na kumilos ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez para agad na matulungan ang mga apektado ng magnitude 6.8 na lindol sa bahagi ng Southern Mindanao kamakalawa.

Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonias “Ponyong” P. Gabonada na bukod sa pinabibilisang P20M cash aid, iniha-handa na rin ang 5,000 food packs para dalhin sa mga apektado.

Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na agad bigyan ng tulong ang mga apektado ng malakas na lindol.

Kasama ng Office of the Speaker ang Tingog party-list sa tumutok para sa mabilis at maa¬yos na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng lindol.

“Speaker Romualdez and Tingog Partylist are committed to doing our part to provide comfort and relief in these challenging times. The Speaker underscored the need for us to stand for the victims,” ayon kay Gabonada.

Nakikipag-ugnayan na rin umano ang Office of the Speaker sa Department of Public Works and High-ways (DPWH) at mga kongresista sa distrito para sa mabilis na paglabas ng quick response funds para sa rehabilitasyon ng mga nasirang imprastruktura. (Eralyn Prado)