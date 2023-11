Righteous Ruby kakaliskisan 5 tigasing kabayo sa Cojuangco Cup

MASUSUBUKAN muli ang husay ni Righteous Ruby pagharap niya sa limang tigasing kabayo sa “Ambassador Eduardo M. Cojuangco, Jr. Memorial Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

May P5M garantisadong premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa nasabing 2,000-meter race.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, makakatagisan ng bilis ni Righteous Ruby sina Civics Class, In The Zone, Shastaloo, Treasure Hunting at Speed Fantasy.

Nakalaan ang P3M premyo na kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo sa event na iniaalay kay Eduardo Cojuangco.

Mag-uuwi rin ng P1,125,000 ang second placer habang P625,000 at P250,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, 12 races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw.

(Elech Dawa)