PSL President’s Cup! Davao Occidental solido sa endgame

NAKALIGTAS ang Davao Occidental sa panibagong endgame collapse, naging matatag sa dulo para itumba ang 1Munti, 85-78, patungo sa unang panalo sa Pilipinas Super League (PSL) President’s Cup sa Ynares Arena sa Pasig City.

Nagsanib ina Jun Manzo at former Philippine Basketball Association guard Kurt Lojera, na kumubra ng 16 points, katuwang sina Winston Ynot at Theo Flores na may pinagsamang 21 markers para ibalikwas ang Tigers sa nagdaang kabiguan kontra Alpha Omega.

Nanguna sa 1Munti, na nagwagi sa opening game kontra NKT Sniper, si John Cantimbuhan na may game-high 21 points.

Sa iba pang resulta, tinibag ng Cam Norte ang NKT Sniper, 98-92, kung saan kapos lamang ng isang rebound si Jasper Boac para sa isang double-double performance.

Kumolekta si Boac ng 16 points at nine rebounds para ibangon ang Warriors sa huling kabiguan kontra Manila.

Kumonekta si big man Boac ng 7-of-10 sa field.

(Abante Sports)