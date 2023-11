Marami ang napasana all sa isang Filipina domestic helper sa Hong Kong matapos itong regaluhan ng kanyang employer ng isang gintong tropeo na may nakaukit na “Great Helper Award”.

Ayon sa ulat ng The Sun Hong Kong, Si Judea Danglas ay hindi na nag-renew ng kontrata sa kanyang amo dahil magnenegosyo na lang daw ito sa kanilang probinsiya sa Pilipinas pag-uwi nito sa Nobyembre 26.

Nitong nagdaang araw, inim­bitahan si Judea o Judy ng kanyang employer na mananghalian sa labas at laking gulat niya nang dalhin siya sa isang sikat na restaurant sa Hopewell Center sa Wanchai.

Doon ay lalo siyang nasorpresa nang i-award sa kanya ang gintong trophy na may nakasulat na “Great Helper Award”.

“Speechless ako kanina. Friend ko man ang amo kong babae pero wala akong masabi bigla. Paulit-ulit lang akong nagpasalamat sa kanila, sabay iyak. Sabi ni amo kong babae, no need to cry,” wika ni Judy.

Sinabi ni Judy na mabait ang kanyang employer, pinapasuweldo siya nang lagpas sa minimum wage at binigyan pa ng bonus nang mag-renew ng kontrata noong nakaraang taon.