Peace na ulit! Manny Pacquiao, Conor McGregor pansamantala kinalimutan demandahan

ISINANTABI pansamantala ng nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao at ni two-division UFC titlist Conor “The Notorious” McGregror ang pinagdaanang legal battle upang magdiwang at magkasama sa isang sport event sa Riyadh Saudi Arabia kamakailan.

Matapos ang ilang buwang mga hirit ni McGregor sa social media laban kay Pacquiao ay muling nagkita at nagkabatian ang mga ito, higit pa rito ay nagkasama sa isang larawan kasama ang dalawang boxing legends na sina “Iron” Mike Tyson at Roberto “El Cholo” Duran.

“Tag team in a street fight anyone? I got my team,” wika ni Pacquiao sa kanyang Instagram post.

Matatandaang ipinag-utos ng husgado ng Estados Unidos nitong Mayo na magbayad ng halagang $5.1 million o mahigit sa P282 milyon si Pacquiao matapos panigan ang kampo ng Paradigm Sports Management ni Conor sa isinampang Breach of Contract.

Kasama sa halagang nabanggit ang $1.8 million sa damages at inatasang magbayad agad ang Filipino boxing legend ng $3.3 million sa ibinigay ng naturang kumpanya, kung saan idinagdag ng Paradigm na nawalan sila ng $22 million na kita, kabilang rito ang $3.3 milyong paunang bayad na ibinigay kay Pacquiao.

Nagsimulang magdemanda ang Paradigm kay Pacquiao nang hindi umano natuloy ang nakatakdang mga laban nito para sa kumpanya, kung saan nagawa pa umanong pumirma ng kontrata ng ‘Pambansang Kamao’ noong Oktubre 2020 upang itulak ang boxing match sa pagitan nila ni McGregor at iba pang mga planong itutulak sa mga darating na panahon.

“We have a little bit of fun. You know Manny and me, not legal issues, my management stay by its issues,” saad ni McGregor sa panayam ng BT Sport. “I said I kickbox Manny, a kick, so we’ll see what happens.”

“’I feel like I’m the person that can do that. His excellency (Mohammad bin Salman) set myself and Manny Pacquiao together. There was a discussion, it was close for us to fight in Saudi Arabia about two or three years ago now.”

Sinubukan ring hadlangan ng Paradigm ang laban ni Pacman kay unified welterweight champ Errol Spence, Jr., na kinalauna’y nauwi rin sa wala matapos ma-injured ang American boxer at matapat naman noong Agosto 2021 laban kay Yordenis Ugas na nagtapos sa 12-round unanimous decision.

(Gerard Arce)