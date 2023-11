Determinado ang mga lot owner na makuha ang kanilang lupa na inaangkin ng Philippine Navy kung saan nakatayo ang isang golf course.

Nagsama-sama sa general membership assembly ang mga miyembro ng AFP Officers Village Association, Inc (AFPOVAI) para igiit ang kanilang kara¬patan sa lupang ayaw ibalik ng Navy.

Ang may-ari ng lupa ay nagmula sa Phase 678 Chapter na pinangu¬ngunahan ni retired PAF Major General Guillermo Molina Jr. II bilang chairman, at retired Major General Vicente L Guerzon na tumatayong presidente ng samahan.

Noong 1976 nagtayo ng golf course ang Navy sa adjacent land na idineklara ng Presidential Proclamation No 561 na isang re-served area para sa pabahay ng mga AFP officer at veteran na nagsilbi para sa bansa.

Taong 1999 ay naghain ng kaso ang apat na lot owner para magamit na nila ang lupa kung saan nakatirik ang golf course.

Noong 2020 naman ay kinatigan ng Supreme Court ang mga may-ari ng lupa at ipinababalik na sa PH Navy ang pinag-aagawang teritoryo.

Ngunit pumalag ang Navy at nagsampa ng motion for reconsideration, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagsuway sa desisyon ng Supreme Court.

Nito namang July 26, 2023 ay naglabas na ng writ of execution ang Branch 266 ng Taguig Regional Trial Court para mapatupad na ang desisyon ng Korte Suprema, ngunit wala umanong naging tugon ang Navy ukol dito. Kaya naman naglagay ng karatula ang AFPOVAI sa kanilang mga gate para kalampagin ang Navy na isoli na ang lupa kung saan nakatayo ang golf course.

Nitong November 14 ay nagsalita na ang Navy ngunit sinabi na hindi nila susundin ang AFPOVAI.

“The Command will exhaust all available legal remedies to maintain the PN Golf Course as morale and welfare facility under the Department of National Defense pursuant to Circular Nr 7, series 2020,” ayon sa tugon ng Navy na naka-address sa vice president at board secretary ng AFPOVAI. (RP)