May movie rin: ShaGab concert repeat sa February 13 na

Yes, may repeat ang ‘Dear Heart: The Concert’ nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, ha!

Natuwa nga ang fans ng ShaGab nang i-announce ng ex-couple sa NUSTAR Resort & Casino show nila noong Friday night na agad-agad ay magsu-show sila sa MOA Arena on February 13, 2024.

Sa tindi ng request ng fans, supporters nina Sharon, Gabby ay hindi nga sila makatanggi pa kaya sasalang sila sa 4th concert nila in less than 3 months.

So bongga nga na babalik uli sila sa MOA Arena.

Ang nakakaloka pa, pagka-announce pa lang nila ng tungkol sa repeat ng ‘Dear Heart: The Concert’ ay may mga nangungulit na sa producer nilang si Nancy Yang kung kailan ba lalabas ang tickets at gustong makabili agad.

Ang bongga talaga ng ShaGab. Sakalam (malakas) ang tambalan nila, ‘noh?!

Ang maganda pa, sinabi mismo ni Sharon na willing siyang gumawa ng pelikula with Gabby. Siyempre, game rin ang aktor sa reunion movie nila.

At sey ng fans, sana ay agad-agad din ‘yon at mapanood na nila sa 2024.

‘Yun na!