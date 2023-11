Walang plano si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na putulin ang kanyang isang linggong pagbisita sa Estados Unidos dahil sa 6.8 magnitude lindol sa southern Mindanao noong Biyernes nang hapon.

Sinabi ng pangulo na hindi na niya kaila¬ngang utusan ang mga ahensiya ng gobyerno kung ano ang gagawin matapos ang malakas na lindol.

“They know what to do,” wika ni Marcos sa mga reporter na nag-co¬ver sa Asia Pacific Coope¬ration Summit sa San Francisco, California.

“Well, if there’s something that needs to be done that cannot be done by anybody but myself, I will go home,” ani Marcos. “But, as I said, they know what to do.”

Binanggit pa ng Pa¬ngulo na sinikap niyang pakilusin ang gobyerno “in such a way that these are standard operating procedures already.”

Tinutukoy niya ang mga aksyon ng gobyerno kapag may kalamidad.

“You don’t have to question what do we do next. Everything is ready,” diin pa niya.

Nakakarating aniya sa kanya ang regular na pag-uulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, De-partment of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, at iba pang ahensiya ng gobyerno.

Hindi naging ugali ni Marcos na bumisita sa lugar matapos bagyuhin, bahain o tamaan ng lindol. Bumibisita siya rito makalipas ang ilang araw.