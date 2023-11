Lumang maleta bitbit: Catriona senti sa El Salvador

Wala naman siguro sa intensyon ng pagtitipid, pero walang dudang nag-senti sa kanyang lumang cabin luggage si Catriona Gray.

Bitbit niya ‘yon sa pagdating sa El Salvador para sa backstage hosting stint niya for Miss Universe 2023.

Ibinahagi ng Philippine pride at Miss Universe 2018 ang dala-dalang cabin luggage na nagkaroon ng significant sa kanyang pagwawagi.

Sa larawang pinost niya sa kanyang Instagram, karay ni Catriona ang cabin luggage na may Philippine flag. Regalo raw ito ng isang kaibigan at ito ang pinaglagyan ng dalawa niyang winning gowns noong nakikipagbakbakan pa siya sa Miss U stage sa Thailand.

Aniya, “Hola El Salvador!!! Landed and heading straight to rehearsals for @missuniverse, brought along something to remind me of home and also of my time at MU, this luggage was gifted to me by @maktumang and for the 2 weeks in Thailand, locked inside were the Ibong Adarna gown and the Lava Gown! Yes they both fit inside this one bag. Can’t believe it’s almost been five years! And tomorrow a new journey begins! Who’s your bet, Universe?”

Samantala, napapa-wow ang mga netizen sa mga post ni Catriona sa ganap nito sa MU dahil parang isa siya sa mga kandidata sa angas ng kanyang total look.

Sa suot niyang tangerine long sleeves mini dress, winning candidate pa rin raw ang dating ni Catriona.

Pero sa pagkakataong ito, magbigay na kaya ng suwerte si Catriona kay Michelle Dee? (Rey Pumaloy)