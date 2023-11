Kazel naimbiyerna, tumalak sa isyung kabit ni Richard 

Who is Kazel Kinouchi?

Well, kilala siya bilang mataray na doktorang si Dr. Zoey, na madalas kaaway ni Jillian Ward sa serye ng GMA-7.

Bonggang-bongga nga ang karakter niya sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’ na madalas kaeksena sina Richard Yap, Pinky Amador.

Pero biglang-bigla, umingay ang pangalan niya, dahil sa mga naglabasang mga photo, na diumano ay kasama niya si Richard Gutierrez, at mga anak nito kay Sarah Lahbati.

Yes, kay Gutierrez at hindi kay Yap natsismis si Kazel, ha! At siyempre, umani ‘yon ng matitinding reaksyon.

Lalo na nga ngayong hindi pa klaro kung ano ba talaga ang tunay na sitwasyon nina Richard at Sarah, ha!

Pero sa Instagram ni Kazel, may mga netizen na prangkahang nagkomento, tinanong si Kazel, tungkol sa sitwasyon nila ni Richard.

“Is Richard Gutierrez and you in a relationship?” tanong kay Kazel.

May isang humirit na, “Saan mo naman nakuha ‘yan?”

Pero, agad agad nga ay sumagot si Kazel na, “NO!”

Yes, in bold letter at capital nga ang sagot na ‘NO’ ni Kazel, kung may relasyon ba sila ni Richard.

At siyempre, may matitinding komento pa rin, na ayaw maniwala sa ‘NO’ ni Kazel.

Hirit ng iba, “Pweh, nakita ko din, disappointing, pina-follow pa naman kita,” at “Eh bakit kayo magkasama noong Halloween with kids of Chard?” at siyempre ang hirit na, “Talagang puputaktihin ka niyan nasa hiwalayan issue sila tapos may nakitang picture kasama ka, 3rd party issue is waving.”

At heto naman ang sagot ni Kazel, “Get a life seriously!”

Siyempre, may mga pakiusap din ang mga fan ni Kazel sa kanilang idolo, na wag pumatol sa may asawa na, na napakagaling niyang artista, at maganda pa, na maganda ang future niya sa showbiz, kaya huwag hayaan na makaladkad ang pangalan niya sa iskandalo.

Anyway, sa mga post naman ni Richard, bagamat wala pa ngang linaw kung ano ba talaga ang sitwasyon nila, ay marami pa rin ang umaasa na magkakaayos sila ni Sarah.

“There is power in love, I know magkakabalikan kayo.”

“Sarah ang Richard forever!”

“At least he is still wearing his wedding ring.”

Anyway, abang-abang pa rin ang mga netizen sa pahayag ni Richard tungkol sa kanila ni Sarah, at siyempre, tungkol sa tsismis sa kanila ni Kazel!

Kaloka!