Javi Gomez De Liano kumamada ng career-high sa panalo ng Dyip

Mga laro ngayong Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – Meralco vs SMB

6:15pm – Ginebra vs Meralco

KINASIHAN ng konting swerte sa dulo, nakumpleto ng Terrafirma ang come-from-behind 113-112 win laban sa NLEX at kolektatahin ang pangalawang sunod na panalo sa PBA Commissioner’s Cup sa Ynares Center-Antipolo kagabi.

Angat sa 2-1 ang Dyip sa likod ng career-high 31 points ni Javi Gomez de Liano mula apat na 3s.

May 23 points at 16 rebounds si Thomas de Thaey, at nagpakita na rin si top pick Stephen Holt sa kinamadang 21 points, 6 rebounds, 6 assists. Naka-17 markers pa si Isaac Go na 4/7 din sa labas ng arc, 14 kay Juami Tiongson.

Naiwan 47-31 ang Terrafirma sa second quarter pero sa likod ng 13 ni Gomez de Liano sa third ay inagaw ang manibela 81-79 papasok ng fourth.

Ikinalat ni Holt ang 10 points niya sa final period at umagwat sa 103-93.

Nakabalik ang Road Warriors, nagbabadyang humirit ng overtime nang bumiyahe si Thomas Robinson sa free throw line 1 second na lang sa laro.

Pasok ang unang charity, kumabyos ang pangalawa at dinamba ni Kemark Carino ang rebound sa buzzer.

Naka-40 points muli si Robinson pero nawalan ng saysay. May 19 si Don Trollano at 13 kay Kris Rosales sa NLEX na napigil sa 1-2.

(Vladi Eduarte)