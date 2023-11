James Payosing, Red Lions lumakas tsansa sa Final 4

SUMAKMAL ng double-double si James Payosing para sa San Beda University (SBU) Red Lions na muling tinakasan ang Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers, 74-69, Sabado, sa unang ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Kumana ang 6-foot-2 forward mula Bislig City sa Surigao de Sur ng 12 puntos, 11 rebounds at dalawang steals mula sa 6-of-9 field goal shooting tungo sa pagkuha ng San Beda sa 10-6 kartada at palakasin ang tsansa sa Final Four katabla ang College of Saint Benilde (CSB) Blazers sa third at fourth spot.

Nagbida sa iskoring si Yukien Andrada na humarabas ng 18 puntos, tatlong rebounds at dalawang steals, na sinundan ni Filipino-Canadian Jomel Puno sa 13 points, walong boards at isang assist.

Nabalewala naman ang all-around game ni JL Delos Santos na 15 points, anim na rebounds, anim na assists, limang blocks, at tatlong steals para sa Heavy Bombers na bumagsak sa 10-7 kartada.

(Gerard Arce)