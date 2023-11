Harap-harapang sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping ang kanyang pagkabahala sa tumitinding pang¬gigipit ng China sa West Philippine Sea (WPS).

Binanggit ni Pangulong Marcos kay Xi ang ilang insidente ng banggaan ng barko ng Pilipinas at China sa WPS at ang paghi-hirap ng mga Pinoy na makapangisda sa naturang teritoryo.

Sinabi rin ng pangulo sa Chinese leader na dapat ay malayang makapangisda ang mga Pilipino sa WPS at hindi dapat sila pinagbabantaan.

“I simply once again voiced to him my concern on some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Phil-ippine vessels, culminating in an actual collision, as we have seen before,” wika ni Marcos sa interview ng mga reporter.

“Of course, as ever, whenever this issue comes up, I always bring up the plight of the fishermen. And we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters,” saad ng pangulo tungkol naman sa mga mangingisda.

Aniya, nag-usap sila para mapahupa ang ten¬syon sa West Philippine Sea.

“Essentially, we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea,” aniya pa.

Ang dalawang lider ay nagpulong matapos ang pagdalo sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco, Cali-fornia.

“We were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship,” dag¬dag ni Marcos.