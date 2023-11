Ikinaloka ng mga pageant fan: Michelle ‘di pasok sa list ng former Miss Universe

Mixed reactions ang Pinoy pageant fans sa airplane-inspired costume ni Michelle Dee sa 72nd Miss Universe.

Marami ang nagsasabing dapat nag-stick na lamang siya sa traditional Terno dress na sinusuot ng ibang kandidata ng Pilipinas.

Sey naman ng iba, dapat daw nag-focus na lamang daw si Michelle sa culture at history ng ating bansa.

May iba rin namang natuwa dahil pasok sa edgy personality ng dalaga ang kanyang costume na isang reservist sa Philippine Air Force.

Maganda man o hindi ang kanyang national costume ay wala naman itong puntos sa finals night.

Marami pa rin ang umaasang makakapasok sa Top 20 si Michelle dahil sa maganda nitong performance sa preliminary swimsuit at evening gown competitions, pero ang hindi nga lang napanood ay ang naging pagsagot niya sa naganap na preliminary closed-door interview.

Samantala, hindi kasama si Michelle sa Top 20 list ni Miss Universe 2010 Ximena Navarrete.

Maraming Pinoy pageant fans ang nagulat at hindi nagustuhan ang list ni Ximena, ha.

Well, opinyon ‘yan ni Ximena at hindi naman siya kasama sa selection committee ngayong taon.

Anyway, after nga ng ilang buwang trainings, finally ay huhusgahan na si Michelle at malalaman na kung siya na ba ang 5th Miss Universe mula sa Pilipinas.

‘Yun na!

(Byx Almacen)