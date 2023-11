Easy lang mga girl! Faith Nisperos, Akari winalis Gerflor sa CDO

PINALIWANAG ni Faith Nisperos ang daan patungo sa panibagong panalo para sa Akari Chargers nang ikarga nito ang lahat ng puntos sa atake upang gibain sa straights sets ang Quezon City Gerflor Defenders, 25-18, 25-15, 25-19, Sabado sa pagdayo ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa Aquilino Q. Pimentel International Convention Center sa Cagayan de Oro City.

Kumawala ng kabuuang 11 puntos ang dating pambato ng Ateneo Blue Eagles upang pangunahan ang atake ng Akari na tinapos ang kanilang three-game losing skid at umangat sa 4-4 kartada katabla ang F2 Logistics at Petro Gazz Angels.

Bumira rin ng sariling 11 puntos si Christine Soyud mula sa walong atake, dalawang service aces at isang block, habang lumista rin ng parehong walong puntos sina Fifi Sharma at Dindin Santiago-Manabat.

Wala namang tumapos sa doble pigura sa Gerflor na pinagbidahan ni Danika Gendrauli sa siyam na puntos kasama ang walong excellent digs, habang may walong puntos si Mary Grace Berte at anim si Jeanette Villareal na lalong nahulog sa 0-8 kartada.

Naging dominado ng Akari ang bawat opensa at depensa ng kumaldag ng 42 puntos mula sa atake kumpara sa 26 lamang ng Defenders, gayundin sa blockings sa 11 laban sa tatlo lamang ng Gerflor.

Mas naging mahusay rin ang pamamahagi ng bola ni Michelle Cobb na nagbigay ng 10 excellent sets kasama ang dalawang puntos, habang matindi ang depensa ni Ezra Madrigal sa limang blocks sa kabuuang anim na puntos at home-coming rin ni Erika Raagas na may limang puntos na produksiyon.

“It’s a good step-forward and we put our hands together and we really tried to help each other during the game. We put our trust to our coaching system and with each other,” pahayag ni Nisperos matapos ang laro.

(Gerard Arce)