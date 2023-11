Malabong patawarin ni dating Senador Leila de Lima si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte matapos siyang ipakulong sa inimbentong kaso ng ilegal na droga upang patahimikin sa pagpuna sa madugong giyera kontra droga ng dating administrasyon.

“Mayroon pa talaga akong isa na hindi ko kayang patawarin,” diin ni De Lima sa interview ni Raymund Tinaza ng Politiko.com.ph.

Aniya, ginamit ni Duterte ang buong makinarya ng gobyerno para siya ay wasakin at maipakulong dahil lamang binabatikos niya ang war on drugs ng da¬ting Pangulo.

Kinakausap na umano niya ang kanyang abogado para ihanda ang isasampang kaso laban sa dating pa¬ngulo at sa iba pang nangdoktor sa kasong ilegal na droga laban sa kanya.

“Kahit napatawad ko na ‘yong marami, ‘yong karamihan sa kanila except for one, mayroon naman talagang hindi dapat palusutin sa pagsampa ng mga kaukulang kaso kasama na rin ang dating pangulo kasi siya nga ang pinakamay kagagawan dito,” ani de Lima.

“Siya ang gumamit ng whole, the resources of the government, the machinery, the whole machinery of the State, in order to ful-fill his whims in trying to punish me for what I did about seeking justice, attempting to seek justice for the thousands of victims of sham war on drugs,” dagdag ng dating senadora.

Binasura rin ni De Lima ang pahayag ni dating Pre¬sidential Spokesperson Harry Roque na walang kinalaman si Duterte dahil hindi naman ito ang nagsampa ng kaso laban sa dating senador.

“Maniniwala ba tayo doon? Ako hindi maniniwala na wala siyang kinalaman. Ginamit nila ‘yong mga testigo,” diin ni De Lima. “I do not expect anything less from Harry Roque.”