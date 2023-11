Dominic walang birthday message sa nanay ni Bea

Ano ba talaga ang sitwasyon sa pagitan nina Dominic Roque at ng nanay ni Bea Alonzo na si Mommy Mary Ann Garcia?

Sa nakaraang birthday greetings post ni Bea sa Instagram para sa ina, sa 364 comments na bumabati mula sa mga followers at kaibigan sa showbiz ng aktres ay walang mababasang reaksyon si Dominic.

Lumagpas na ang 18 hours matapos itong ma-post, pero wala ni anumang birthday greetings ang aktor sa nanay ng kanyang fiancée.

Tanging sina Rodjun Cruz, Rica Peralejo, DJ Chacha at ibang fandom ng BeaDom ang nagsulat ng kanilang kasiyahan sa kaarawan ng nanay ni Bea.

May partisipasyon naman si Dominic at ito ay sa 61,189 likes mula sa iba pang mga taga-showbiz at netizens.

Hanggang like lang ang ginawa ni Dominic na puwede namang isinama niya ang birthday greetings sa kanyang future mother-in-law.

Pero sa isang naunang post ni Bea na nagpapakita sa Sunday bonding nila ng kanyang pamilya, may photo si Dominic na kasama ang nanay ng kasintahan.

Nakayakap pa ang isang kamay si Dominic sa nanay ni Bea habang nagsi-selfie ang aktres. Kuha ang moment na ‘yon sa farm ng aktres sa Zambales.

Well, hindi naman malaking kabawasan ng panahon ni Dominic kung babati ito ng mensahe sa kanyang magiging biyenan, at hindi lang pagla-like.

Baka naman abala si Dominic at abangan na lang ang sorpresa nito sa nanay ni Bea.

Anyway, ‘greatest blessing’ nga ang turing ni Bea sa kanyang ina sa kanyang madamdaming birthday post.

“Happy birthday Ma! You’re my life’s greatest blessing. I can never imagine life without you as my mom. I love you more than you’ll ever know. @madame_m_1117.”

Touching!