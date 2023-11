Nananawagan ang isang kongresista sa Department of Labor and Employment na bigyan ng trabaho ang mga mangingisdang apektado ng umiiral na fishing ban.

Ayon kay Senior Citizen Party-list Rep. Rodolfo Ordanes, trabaho ang kailangan ng mga mangingisda sa Palawan at sa West-ern Visayas kung saan nagsimula ang tatlong buwang fishing ban ngayong Nobyembre.

Taunang ipinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang fishing ban para magkaroon ng pagkakataon na maparami ang mga isda.

“The fishing bans are necessary to allow the fish to reproduce and repopulate. During the fishing bans, there must be alternative or off-season jobs for the affected fisherfolk. TUPAD for the fisherfolk should be in full swing while the fishing bans are in effect,” saad ng kongresista.

Kasabay nito, iminungkahi rin ng kongresista sa DOLE na bumalangkas ng isang Elevated Inflation Ad-justment Measures Program na makakatulong sa mga Pilipinong lubhang apektado ng mga mataas pa rin na presyo ng mga bilihin. (Eralyn Prado)