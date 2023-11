Dalagita, 7 kaanak kinasuhan sa natsuging dyowa

Sinampahan ng kasong murder ng kapatid ng isang lalaking natagpuang walang buhay sa isang kalsada sa Rodriguez, Rizal ang nobya at kaanak ng nasawi.

Sa report, kinasuhan ni Rachel Ann Camangian ang 16-anyos na GF ng kanyang kapatid at pitong kapamilya ng dalagita.

Nadiskubre umano ng barangay tanod na si Elmer Mikin Pecson ang bangkay ni Ronald John Delgado sa Sitio Calumpit, Barangay Macabud noong Oktubre 30.

Kinilala ng kanyang kapatid na si Rachel Ann ang biktima.

Umalis umano si Delgado ng bahay noong gabi ng Oktubre 29 para makipagkita sa kaklase.

Kinabukasan, nakatanggap umano si Rachel ng kahina-hinalang text mula sa biktima.

Sinabi umano ng biktima sa text na huwag na siyang hanapin dahil nakipagtanan na ito sa kanyang girlfriend.

Isang kaklase naman ng girlfriend ang nagsabi sa mga pulis tungkol sa pagtutol ng pamilya ng huli sa relasyon nito sa biktima dahil sa isyung may kinalaman sa relihiyon.

Sinabi pa ng kaklase na humingi ng tulong sa kanya ang dalagita dahil nagbanta umano ang mga kapatid nito na sasaktan si Delgado matapos malaman ang relasyon nila.

Sa parehong araw umano ay natagpuang wala nang buhay si Delgado.

Isa pang saksi ang nagsabing nagmamadali umanong umalis ng kanilang apartment ang pamilya ng suspek at may dalang mga gamit. (IS)