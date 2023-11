Belle ‘di na close sa pamilya ni Donny?

Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang solid fans nina Belle Mariano at Donny Pangilinan na muling magsasama ang mga idolo sa nalalapit na kasal ng ate ng aktor na si Ella Pangilinan.

Na-sad kasi ang DonBelle fans nang mabalitaan nila na hindi invited ang ka-love team ng aktor sa Despedida de Soltera ng older sister ni Donny.

Dahil doon nga ay umugong ang chismis na may pinagdadaanang problema ang mga bida ng ‘Can’t Buy Me Love’ .

May fans na umaalma na hindi rin daw invited si Belle sa mismong wedding ni Ella on November 25 sa Cebu.

Pero marami pa rin ang nananalig na sana raw ay ma-invite pa rin ang young actress sa napaka-importanteng araw na Ito para sa mga Pangilinan. Super close kasi si Belle sa pamilya ni Donny kaya nagulat ang fans nang hindi nila makita si Belle sa katatapos lang na event.

Mas masaya at nakakakilig raw makita ang dalawa na magkasama sa isang wedding.

Parang nag-iilusyon ang mga faney na ang DonBelle na ang kinakasal.

Oh well, nakitang sweet-sweet-an naman ang dalawa sa TV5 media launch event kamakailan lang, so baka ma-surprise ang fans ‘pag nalaman nilang special guest pala sa wedding ng ate ni Donny si Belle, ha!

‘Yun na!