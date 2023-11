Andrea nadawit, Francine binastos daw

Trending ang ‘Protect Francine Diaz’ dahil sa report ng TV5 (‘Frontline Pilipinas’) tungkol sa batang aktres.

Hindi kasi nagustuhan ng mga faney, na habang binabasa ni KaladKaren ang intro spiels tungkol kay Francine, ang photo ni Andrea Brillantes ang naka-display sa monitor.

Ang ganda ng report about Francine na ‘level up sa career’ pero `yun nga lang, sa halip na photo ni Francine ang nakalagay, ay photo pa ng mahigpit na kalaban sa career ang naka-post.

Sa umpisa, puwede mong isipin na baka in-edit lang para magkaroon ng intriga. Pero, noong nag-check ako mismo sa YouTube channel ng TV5, saktong-sakto ang video na pinost ng mga tagahanga.

Para sa mga fan, hindi deserve ng idolo nila ang ganung trato. Na insult at hindi raw pagrespeto kay Francine ang pangyayaring `yon.

“Pinaghirapan niya where she is now, tapos ganun lang gagawin nila?”

“Ang layo naman ng mga mukha nina Francine at Andrea para magkamali.”

“Nobody deserves to be disrespected.”

“Hindi kami demanding, pero sana inayos ang video.”

“Kahit error pa `yan, they owe Francine an apology.”

Well, super protective nga ang mga fan ni Francine sa kanya. Na sa mga ganitong bagay ay hindi talaga nila pinalalampas.

Pero minsan kasi, hindi talaga maiiwasan ang ganun. Na kahit iwasan mong magkamali, nangyayari pa rin `yon.

Anyway, sa ‘Frontline Tonight’ naman ay maayos na ang video na `yon.

So, peace… (Dondon Sermino)