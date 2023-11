2 tulak, laglag sa buy bust

Tinatayang P172,500 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa pagkakaaresto sa dalawang tulak at nasa listahan ng Street Level Individual (SLI) sa isinagawang buy bust operation sa Bacoor City, Cavite, Biyernes ng madaling araw.

Kinilala ang mga naaresto na sina alyas Raf at alyas Susan.

Sa ulat ni Police Corporal John Ed Borja, ng Bacoor City Police, alas-4:00 kamakalawa ng madaling araw nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Bacoor City Police Station Drug Enforcement Unit sa Brgy. Zapote 5, Bacoor City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawang indibidwal.

Narekober sa kanila ang tinatayang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P172,500.00; buy bust money at coin purse. (Gene Adsuara)