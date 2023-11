11 tigok sa Mindanao quake

Umabot na sa 11 katao ang napabalitang nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental.

Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Director Edgar Posadas, isa sa naiulat na nasawi ay mula sa Jose Abad Santos, Davao Occidental in Davao Region, apat naman sa Soccsksargen, tatlo sa General Santos City, dalawa sa Glan, Sarangani; at isa sa Malapatan, Sarangani.

Pero nilinaw ni OCD na ito ay bina-validate pa.

Samantala, dalawa naman mula sa General Santos ang nasugatan habang dalawa naman ang nawawala mula sa Glan.

Umabot naman sa halos limandaan o kabuuang 450 katao ang binigyan ng tulong medikal matapos madale at mag-panic dahil sa malakas na lindol.

“Civil Defense officials at the national and regional level are closely monitoring the progress of the operations, [and] coordinating with the local government unit disaster managers. We have placed the NDRRM Operations Center under BLUE Alert, requiring the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fire Protection to render duty to support response activities,” ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno.

Ipinag utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga apektadong residente.

Dahil sa lakas ng pagyanig, ilang mga imprastraktura at gusali ang nasira.

Nawalan naman ng kuryente sa General Santos City at Lebak, Sultan Kudarat.

Mananatili namang sarado ang mga mall na labis na napinsala ng lindol.

Samantala, hindi naman naapektuhan ng lindol ang Davao International Airport, Cotabato Airport at Mati Airport.

“Napakavital ng mga paliparan na ‘yun. Kung sakaling mayroong kailangan ng tulong na dapat ipadala from the national level, mapapadala natin nang mas mabilis by air,” ayon kay Posadas. (Natalia Antonio/Ronilo Dagos)