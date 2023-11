Super GM Wesley So wagi sa last round pero kulelat

ITINULAK ni Super Grandmaster ang kaisa-isang panalo sa Grand Chess Tour – 2023 Saint Louis Rapid na ginaganap sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA matapos pisakin si GM Ray Robson ng US sa ninth at last round kahapon.

Bagaman tinalo ni 29-year-old So, nagkampeon pa rin si Robson matapos makalikom ng 5.5 puntos, inirehistro ni So ang 3.5 points sa event na may 10-player single round robin format.

Kasalo ni Cavite-born Wesley si GM Jeffery Xiong sa ninth place pero matapos ipatupad ang tiebreak points ay lumagapak ito sa 10th at panghuling upuan.

Nakatikim ng dalawang talo si So at may limang draws.

(Elech Dawa)