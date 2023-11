Sharon nanghingi ng regalo para sa mga aso

Sa January 6 pa ang birthday ni Sharon Cuneta, pero ngayon pa lang ay nanghihingi na ng regalo ang Megastar sa kanyang fans.

Sa pinost niyang open letter sa kanyang Instagram para sa kanyang Sharonians at iba pa niyang mga tagahanga ay naglahad ang award-winning actress-singer ng pasasalamat sa inaasahan niyang pagdagsa ng mga regalo mula sa mga nagmamahal sa kanya.

Nakiusap si Sharon sa post na sa halip na kung ano-anong material things at pagkain ang ipadala sa kanya, mag-donate na lang ang mga ito sa Pawssion Project, isang NGO na nangangalaga sa mga abandoned at rescued dogs.

Ayon sa Megastar, hindi na niya kailangan ng anumang regalo, lalo na pagkain, dahil meron na sila nito.

Hindi lang mga panatiko, maging ang mga corporations, organizations, at sponsors na naka-work ay nanawagan si Sharon ng donasyon.

Aniya, “This is what I want for Christmas and my birthday would really make me happiest.”

Hindi kataka-taka sa kanyang kabutihan sa mga aso si Sharon dahil sa pagkakaroon niya ng maraming pet dogs. Matatandaang nag-ampon pa siya ng isang askal at ipinagamot niya ito hanggang sa maka-recover.

Ngayon nga ay nasa poder na ng megastar ang napulot na aso.

So nice ni Sharon!